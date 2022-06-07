Meksika'da Tekne Alabora Oldu, En Az 8 Kişi Öldü - Son Dakika
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Meksika'da Tekne Alabora Oldu, En Az 8 Kişi Öldü

07.06.2022 11:53
Meksika'da Tekne Alabora Oldu, En Az 8 Kişi Öldü

MEKSİKO, 7 Haziran (Xinhua) -- Meksika'da, Sonora eyaletinin sivil koruma koordinasyon departmanı Pazartesi günü, eyaletin Guaymas kıyılarında, bir aileyi taşıyan bir panganın (motorlu tekne) alabora olduğunu ve ikisi çocuk en az sekiz kişinin öldüğünü bildirdi.

MEKSİKO, 7 Haziran (Xinhua) -- Meksika'da, Sonora eyaletinin sivil koruma koordinasyon departmanı Pazartesi günü, eyaletin Guaymas kıyılarında, bir aileyi taşıyan bir panganın (motorlu tekne) alabora olduğunu ve ikisi çocuk en az sekiz kişinin öldüğünü bildirdi. Departman direktörü Juan Gonzalez Alvarado yerel basına yaptığı açıklamada, kazanın Pazar öğleden sonra Paraje Viejo olarak bilinen bölgedeki bir endüstriyel balıkçı parkının önünde meydana geldiği bilgisini verdi.

Alvarado, altı kişilik küçük teknenin 19 kişiyi taşıdığını ve bu nedenle güçlü bir dalgada alabora olduğunu söyledi. Juan Gonzalez Alvarado, kazanın ardından ekibinin, deniz ve itfaiye personeli ile birlikte 11 kişiyi kurtardığını ve kalan sekiz kişiyi de aramaya başladığını belirtti. Arananlardan yedisinin cansız bedeni Pazar günü, bir kız çocuğunun bedeni ise Pazartesi günü bulundu. Deniz Kuvvetleri Bakanlığı tarafından yapılan ön soruşturmalara göre, teknenin kapasitesinin "belirlenen sınırın üç kattan fazla aşıldığı" olayın ana nedeni insan hatası. Sonora'nın sivil koruma ajansının Pazar gecesi yayınladığı bilgilendirme belgesine göre, "20x10 fit boyutlarındaki tekne yalnızca balık tutmak için kullanıma uygundu, koltukları ve can yelekleri olmadığı için yolcu taşımaya uygun değildi." Belgede, "(Teknede) telsiz iletişimi olmadığı ve mürettebatın yolculuktan önce yetkilileri uyarmadığı yani deniz güvenliğinin göz ardı edildiği" vurgulandı.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da Tekne Alabora Oldu, En Az 8 Kişi Öldü - Son Dakika

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