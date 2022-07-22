Meksika'da tır köprüye çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Meksika'da tır köprüye çarptı: 1 ölü

22.07.2022 22:33
Meksika'da tır köprüye çarptı: 1 ölü

Meksika'da bir tırın köprüye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında tır şoförü hayatını kaybederken, çevredeki bazı kişiler aracın kasasındaki tavukları yağmaladı.

Meksika'da bir tırın köprüye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında tır şoförü hayatını kaybederken, çevredeki bazı kişiler aracın kasasındaki tavukları yağmaladı.

Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Quecholac kasabası yakınlarında dondurulmuş tavuk yüklü bir tır, altından geçtiği köprünün ayağına çarptı. Kazada tırın motoru alev alırken, şoför hayatını kaybetti. Kazada parçalanan tırın kasasında bulunan 20 ton dondurulmuş tavuğun büyük bir kısmı ise etrafa yayıldı. Çevredeki bazı kişilerin etrafa yayılan tavukları çaldığı görüldü. Kazada tırın yanı sıra iki araçta daha maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır şoförü dışında olayda ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı. Güvenlik güçleri kaza sebebiyle otoyolu tek taraflı olarak trafiğe kapattı. Tırın enkazının kaldırılması ve otoyolun temizlenmesi için olay yerinde yürütülen çalışmalar sebebiyle ulaşımın 5 saatten fazla süre aksadığı bildirildi.

Kazanın bir arıza sonucu şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Puebla, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da tır köprüye çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da tır köprüye çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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