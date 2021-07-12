Meksika'da tır yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü - Son Dakika

Meksika'da Guadalajara ile Tepic şehirleri arasındaki otoyolda seyir halindeki tır, park halindeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.

Meksika'da Guadalajara ile Tepic şehirleri arasındaki otoyolda seyir halindeki tır, park halindeki yolcu otobüsüne çarptı. Nayarit eyaletindeki Compostela kentinden Hidalgo eyaletine giden yolcu otobüsü, mekanik arıza nedeniyle yol kenarına park ettiği sırada aşırı hızlı olan tır yağmurun da etkisi ile kontrolden çıkarak otobüse çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında yolcu otobüsünün şoförü ile yolcular arasındaki küçük bir çocuğun yanı sıra tır şoförü ve yardımcısının bulunduğu belirtildi. Yaralılar acil yardım ekipleri tarafından tıbbi müdahale için Guadalajara'daki hastanelere kaldırıldı.

Ulusal Muhafız Karayolları Birimi (Guardia Nacional Carreteras) tarafından yapılan açıklamada, kazanın sabaha karşı yerel saatle 03.00 sularında Guadalajara'ya 28 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. Kazanın ardından yol 4 saat boyunca trafiğe kapatıldı. - MEXİCO CİTY