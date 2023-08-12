Tırı soymak isteyen hırsız, aracın altında Sürüklenerek can verdi - Son Dakika
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Tırı soymak isteyen hırsız, aracın altında Sürüklenerek can verdi

Son Güncelleme: 12.08.2023 23:08

Meksika'nın başkenti Mexico City ile Puebla şehirleri arasındaki karayolunda bir kişi bir tırı soymaya çalıştı. Tır sürücüsünün durumu fark etmeyerek aracını kullanmaya devam etmesiyle hırsızın bedeni araçla birlikte kilometrelerce sürüklendi. Olayın ihbar edilmesi sonucu aracı durduran güvenlik güçleri, sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürürken tıra da el koydu. Hırsızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Meksika'da hırsız, soymaya çalıştığı tırın altında kilometrelerce sürüklendi. Hırsız hayatını kaybetti, tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

TIRI SOYMAYA ÇALIŞTI

Meksika'da bir tırı soymak isteyen hırsız, aracın altında kalarak kilometrelerce sürüklendi. Meksika'nın başkenti Mexico City ile Puebla şehirleri arasındaki karayolunda bir kişi bir tırı soymaya çalıştı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Tır sürücüsünün durumu fark etmeyerek aracını kullanmaya devam etmesiyle hırsızın bedeni araçla birlikte kilometrelerce sürüklendi. Olayın ihbar edilmesi sonucu aracı durduran güvenlik güçleri, sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürürken tıra da el koydu.

HIRSIZ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen sağlık personeli ise hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıkları hayatını kaybeden adamın tırı soymak istediğini ifade ederken, tır sürücüsünün ise kaçmaya çalıştığını, ancak sürücünün, hırsızın düşüp aracın altında kaldığını görmediği için hırsızı sürüklediğini söyledi.

TRAFİKTE VATANDAŞLAR CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

Hırsızın aracın altında sürüklendiği anlar ise trafikteki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Mexico City, Puebla, Sonora, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tırı soymak isteyen hırsız, aracın altında Sürüklenerek can verdi - Son Dakika
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