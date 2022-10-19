Meksika'da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı

19.10.2022 23:02

- Meksika'da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı Meksika'nın Apaxco kentinde tırla çarpışan trenin raydan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

- Meksika'da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Apaxco kentinde tırla çarpışan trenin raydan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Meksika'nın Apaxco kentinde bir tren demiryolu hemzemin geçidinden geçen tırla çarpıştı. Kaza sonucu trenin lokomotifi raydan çıkarken, tırda da büyük hasar meydana geldi. Kazada tır sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Öte yandan, kazaya trenin geldiğini gördüğü halde demiryolu hemzemin geçidinden geçmeye çalışan tır sürücüsünün sebep olduğu iddia ediliyor. Meksika'nın Morelia şehrinde yine şoför dikkatsizliği nedeniyle bir yük treni ile tır çarpışmıştı.

Kaynak: İHA
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Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı - Son Dakika
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