Meksika'da toplu mezar bulundu: 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Meksika'da toplu mezar bulundu: 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

20.07.2022 21:19
Meksika'da toplu mezar bulundu: 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

- Meksika'da toplu mezar bulundu: 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Meksika'nın Jalisco eyaletinde bulunan toplu mezarda 25 kişinin cesedine ulaşıldı.

- Meksika'da toplu mezar bulundu: 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Jalisco eyaletinde bulunan toplu mezarda 25 kişinin cesedine ulaşıldı.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde yer alan Zapopan şehri yakınlarındaki bir arazide toplu mezar bulundu. Torbalara konulmuş halde 25 kişiye ait cansız bedenin bulunduğu mezarın, kayıp olan yakınlarını aramak için bir araya gelen bölge halkından bir grup tarafından tespit edildi. Grubun üyeleri, arazinin yüzeyinde çöken alanlardan şüphelendikten sonra bölgeyi taradıklarını ifade etti. Jalisco eyalet yönetimi ise, arazideki arama çalışmalarını yürütmek üzere bölgeye iş makineleri ve polis ekipleri gönderdi.

Toplu mezarın ilk olarak geçtiğimiz cuma günü bulunduğu ve ilk kazı çalışmalarında 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Devam eden kazı çalışmaları neticesinde dün ulaşılan ceset sayısının 25'e yükseldiği ifade edildi.

Yetkililer, arazide daha fazla ceset olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, bölgedeki son ceset bulunana kadar kazı çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da toplu mezar bulundu: 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da toplu mezar bulundu: 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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