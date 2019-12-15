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Meksika'da toplu mezar daha bulundu: En az 50 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Uyuşturucu kartelleri ve organize suç örgütlerinin aktif olduğu Guadalajara'da eylül ayında 34 kişinin bulunduğu mayıs ayında da 30 kişinin bulunduğu toplu mezarlar tespit edilmişti
Meksika'nın batısındaki Guadalajara kenti yakınlarındaki bir tarlada en az 50 cesedin bulunduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.
Yerel yetkililerden yapılan açıklamada 3 hafta önce bulunan mezardakilerden 12'si erkek 1'i kadın 13 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı ve cenazelerinin ailelerine teslim edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:02
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