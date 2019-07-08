Meksika'da traktör römorkuna saklanmış 51 göçmen yakalandı

Meksika'da düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerin sıklaştırılması çerçevesinde düzenlenen baskında bir traktörün römorkuna saklanmış 21'i çocuk 51 göçmen yakalandı.

Meksika'da düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerin sıklaştırılması çerçevesinde düzenlenen baskında bir traktörün römorkuna saklanmış 21'i çocuk 51 göçmen yakalandı.

Meksika Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, gelişmiş cihazların kullanıldığı baskında Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua gibi ülkelerden gelen 21'i çocuk 51 düzensiz göçmenin traktör römorkunda saklanmış vaziyette bulunduğu bildirildi.

Bakanlık, göçmenlerin ülkelerine geri gönderileceğini, şoförün de sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirdi.

Meksika'da polis, asker ve ulusal muhafızların otellere, otobüslere ve trenlere baskınları artırmasıyla göçmen anne ve çocukların içler acısı görüntüleri ve gözaltı merkezlerindeki kötü koşullar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Tarihi boyunca göçmenlere sempatiyle bakan bir ülke olan Meksika'da, 2018 sonundan bu yana artan göçmen konvoylarının etkisiyle bu sempatinin azaldığı, bu durumun toplumda derin bir bölünmeye yol açtığı belirtiliyor.

Sınır şehirlerinde yaşanan kargaşa, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınırı kapama ve gümrük vergisi tehditleri sebebiyle pek çok Meksikalının göçmen akınını bir problem olarak gördüğü kaydediliyor.

Meksika hükümetinin düzensiz göçmen akınını azaltmak için göçmenlerin kullandığı rotalarda denetimleri sıklaştırmasının, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a halk nezdinde kredi kaybettirmediği belirtiliyor.

Yapılan anketler, ABD'nin olası yaptırımlarından kaçmak için sınır bölgesinde daha sıkı önlemler almayı kabul eden Obrador'a desteğin yüzde 66 ila 72 olduğunu gösteriyor.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasındaki "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanıncaya kadar Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini kaydetmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trump: Fed faiz indirmeli

Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor

Altın haftaya 7 lira yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

ABD'de, aşırı yağışlardan çöken yol otomobili böyle yuttu