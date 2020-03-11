Meksika'da tren kazası: 1 ölü, 41 yaralı - Son Dakika

Meksika'da Tacubaya Metro İstasyonu'nda iki tren çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralandı.

Ülkeyle aynı isme sahip başkent Meksika'nın Tacubaya bölgesindeki metro istasyonunda iki tren çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken; 41 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında trenlerin makinistlerinin de bulunduğu belirtildi.

Sağlık ve kurtarma ekipleri, kaza sonucu ezilen vagonlarda mahsur kalan ve sıkışan insanlara yardım ederken; tren seferlerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza bölgesinden görüntü

-Trenlerin görüntüsü

-Yerde yatan yaralıların görüntüleri