Meksika'da tren kazası: 1 ölü, 41 yaralı - Son Dakika

Meksika'da Tacubaya Metro İstasyonu'nda iki tren çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralandı.
Ülkeyle aynı isme sahip başkent Meksika'nın Tacubaya bölgesindeki metro istasyonunda iki tren çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken; 41 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında trenlerin makinistlerinin de bulunduğu belirtildi.Sağlık ve kurtarma ekipleri, kaza sonucu ezilen vagonlarda mahsur kalan ve sıkışan insanlara yardım ederken; tren seferlerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.
Görüntü Dökümü--------------------------------------Kaza bölgesinden görüntü-Trenlerin görüntüsü
-Yerde yatan yaralıların görüntüleri