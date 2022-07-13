Meksika'da trenin çarptığı petrol tankeri patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da trenin çarptığı petrol tankeri patladı

13.07.2022 23:37

Meksika'da hemzemin geçitte trenin çarptığı petrol yüklü tanker patladı.

Meksika'da hemzemin geçitte trenin çarptığı petrol yüklü tanker patladı.

Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde bulunan Ciudad Victoria şehrinde hemzemin geçitten geçen petrol yüklü tankere tren çarptı. Petrol tankeri, çarpmanın etkisi ile meydana gelen patlamanın ardından alev topuna döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Kızılhaç'a bağlı sağlık ekipleri tankerin sürücüsünün vücudunda yüzde 90 yanık tespit edildiğini ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Görgü tanıkları ise, çarpışmadan sonra büyük bir patlamanın yaşandığını belirterek, tankerde bulunan bir kişinin öldüğünü öne sürdü. Kaza sonucu ölen ve yaralananlar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tamaulipas Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara güvenlik sebebiyle olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulunulurken, kazanın yaşandığı otoyolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını bildirildi.

Kazanın, tanker şoförünün trenin geldiğini gördüğü halde hemzemin geçitten hızlıca geçmeye çalışması sonucu yaşandığı üzerinde duruluyor.

(Saim Sevinç/İHA)

YORUMLAR
500
Çin'in Güneybatısındaki Chongqing'den İtalya'ya Yeni Yük Treni Hattı Açıldı Çin'in Güneybatısındaki Chongqing'den İtalya'ya Yeni Yük Treni Hattı Açıldı Bozdağ: 'İnşallah 2023 Yozgat'ın hızlı trenle buluştuğu yıl olacaktır' Bozdağ: 'İnşallah 2023 Yozgat'ın hızlı trenle buluştuğu yıl olacaktır'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da trenin çarptığı petrol tankeri patladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:36 Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili yeni detay gün yüzüne çıktı: Gece yarısından sonra telefonlara ulaşılamadı
23:22 Çıkan yangınlarda söndürme ekiplerini yetersiz bulan Şahan bu kez THK uçaklarını havada görmekten mutlu
22:59 İstanbul'da alacaklı oldukları şahsı darp edip güpegündüz kaçıran iki şehir eşkıyası kardeş tutuklandı
22:15 Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 00:02:28. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da trenin çarptığı petrol tankeri patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement