Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü - Son Dakika

Meksika'nın batı bölgesinde etkili olan Grace tropik fırtınası nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, kategori 3 seviyesinde saatte 200 kilometre hıza ulaşan Grace, Veracruz eyaletinde etkili oldu.

Fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar ve yıkımlar sonucu 8 kişi öldü.

Yetkililer, şiddetli yağmurların devam edeceği uyarısında bulundu.

Kuzey Pasifik'te kasırga mevsimi olarak bilinen yaz mevsiminin 2'nci ve 3'üncü tropik fırtınaları geçmiş yıllarda çok sayıda can kaybına neden olmuştu.