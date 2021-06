Meksika'da Tüketici Güven Endeksi ve İş Güven Endeksi Mayıs Ayında da Yükselişte - Son Dakika

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) Tüketici Güveni Telefon Anketi (ETCO) sonuçlarına göre Nisan ayında 16 aylık düşüşün ardından yıllık bazda 10, 2 puan (aylık bazda 1, 6 puan) artışla 42, 4 puana yükselen Tüketici Güven Endeksi (ICC), Mayıs ayında da yükselişini sürdürmüştür. Endeks aylık bazda son 3 aydır ve yıllık bazda son 2 aydır artmaktadır. Aşılama planı ve ABD ekonomisindeki iyileşmenin etkisiyle endeksin beş bileşeninin üçünde artış kaydedilmiştir. Mayıs ayında Şubat 2020'den itibaren (son 15 aydır) en yüksek seviyeyi gören endeks, Nisan ayına kıyasla 0, 3 puan yükselerek (yıllık bazda 11, 5 puan artış) 42, 7 puan olarak kaydedilmiştir. Özel talep, istihdam, tüketici kredileri ve enflasyon koşullarına rağmen, son aylarda belirsizliğin azaldığı ve tüketici güveninin hızla toparlandığı görülmektedir.

INEGI tarafından ölçülen; imalat, ticaret ve inşaat sektörlerinin ticari güvenini gösteren İş Güven Endeksi (ICE) ise Mayıs ayında ticaret, imalat ve inşaat sektörlerinde pandemi öncesi seviyeyi aşmış ve ortalamada yıllık 14, 8 puan artışla 49, 5 puana yükselmiştir. Yıllık karşılaştırmada imalat (aylık 1, 7 puan artışla endeks 50, 0 puanda) sektöründeki yükseliş 15, 2 puan; Eylül 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ticaret (aylık 1, 9 puan artışla endeks 50, 9 puanda) sektöründeki yükseliş 14, 1 puan ve inşaat sektöründeki yükseliş 11 puan (aylık 1, 1 puan artışla endeks 47, 1 puanda) olmuştur.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

