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Meksika'da Türkiye'yi temsil edecekler

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, otomobillerde yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayan buluşları ile Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatının çevre kategorisinde birinci olan ve Meksika'da yapılacak Bilim Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek liseli Abdülkerim Karabulut ve Serdar...

Meksika'da Türkiye'yi temsil edecekler, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, otomobillerde yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayan buluşları ile Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatının çevre kategorisinde birinci olan ve Meksika'da yapılacak Bilim Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek liseli Abdülkerim Karabulut ve Serdar Aşkın'ı ağırladı.


Her yıl çevre, sağlık, enerji ve mühendislik branşlarında yapılan Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatının çevre kategorisinde birinci olan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Abdülkerim Karabulut ve Serdar Aşkın, Başkan Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Arabalarda yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlayan ve 'akaryakıt tasarruf makinesi' adını verdikleri buluşlarını da yanlarında getiren liseli gençler, aracın hava filtresine monte edilen cihazın bor katkılı özel bir karışımla nasıl tasarruf sağladığını Aktaş'a anlattı. Kazandıkları birincilikle kasım ayında Meksika'da yapılacak bilim olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek olan Abdülkerim Karabulut ve Serdar Aşkın'ı tebrik eden Aktaş, kendisinden manevi destek beklediklerini söyleyen liselilerin yanında olduklarını söyledi.


Projelerini dünya vitrinine çıkarma imkanı bulan Abdülkerim Karabulut ve Serdar Aşkın da destekleri nedeniyle Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Alinur Aktaş, Türkiye, Meksika, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
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