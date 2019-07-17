Son Dakika Haberleri: Meksika'da üç askeri polis çocuk kaçırmaktan tutuklandı
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Meksika'da üç askeri polis çocuk kaçırmaktan tutuklandı

2 saat önce

Meksika'da üç askeri polisin, 14 yaşında bir erkek çocuğunu kaçırma suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Meksika'da üç askeri polis çocuk kaçırmaktan tutuklandı, System.String[]
Meksika'da üç askeri polisin, 14 yaşında bir erkek çocuğunu kaçırma suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.
Savunma Bakanlığı yetkilileri, Guerrero eyaletinde bir çetenin 14 yaşındaki çocuğu kaçırarak fidye talep ettiğini belirtti.
Düzenlenen operasyonda biri kadın üç askeri polis ile bir diğer çete üyesinin tutuklandığını ifade eden yetkililer, kurtarılan çocuğun ailesine teslim edildiğini kaydetti.
Yetkililer, söz konusu askeri polislerin, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador liderliğindeki hükümet tarafından ülkede daha etkin bir suçla mücadele yürütülmesi için federal emniyetin yerine kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatına atananlar arasında yer almadığını vurguladı.
Meksika, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:55 Kaynak: AA
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