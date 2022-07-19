Meksika'da uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı

19.07.2022 23:34

Meksika'da iç hatlar uçuşu sırasında yolculardan birinin tuvalete giderek intihara kalkışması sonucu uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Meksika'da iç hatlar uçuşu sırasında yolculardan birinin tuvalete giderek intihara kalkışması sonucu uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Meksika'da bir yolcunun uçakta intihar etmeye kalkışması nedeniyle panik yaşandı. Meksika Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, dün Viva Aerobus havayollarının Tijuana ile Monterrey şehirleri arasındaki 4081 numaralı iç hatlar uçuşu sırasında meydana gelen olayda 40 yaşındaki bir erkek yolcu, uçağın tuvaletine girdikten sonra sinir krizi geçirdi ve kendini yaraladı. Olayı öğrenen pilot, yaralı yolcunun tedavi edilmesi için Hermosillo Uluslararası Havaalanı'na acil iniş kararı aldı. Uçağa gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yolcu, daha sonra hastaneye sevk edildi. Diğer yolcular, başka bir uçakla seyahatlerine devam etti.

Öte yandan görgü tanıkları, sinir krizi geçiren yolcunun cep telefonunu parçaladığını ve keskin parçalarla da kendini yaraladığını söyledi.

(Saim Sevinç/İHA)

YORUMLAR
500
Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:36 Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti
22:20 Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:21 Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 00:09:55. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement