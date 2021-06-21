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Meksika'da ulusal deprem tatbikatı - Son Dakika

Meksika'da ulusal deprem tatbikatı

21.06.2021 23:38

Meksika'da ulusal deprem tatbikatı Meksika'da ülke genelinde yerel saatle 11: 30'da 2021 Ulusal Deprem Tatbikatı gerçekleştirildi.

Meksika'da ulusal deprem tatbikatı

MEXİCO CİTY - Meksika'da ülke genelinde yerel saatle 11: 30'da 2021 Ulusal Deprem Tatbikatı gerçekleştirildi.

Meksika'nın başkenti Mexico City de dahil olmak üzere birçok eyalette yerel saatle saat 11: 30'da 2021 Ulusal Deprem Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, merkez üssü Guerrero eyaletine bağlı Papayo şehrinin 4 kilometre güneyinde 30 kilometre derinlikte gerçekleşen ve başkent Mexico City'yi etkileyen 8.1 büyüklüğündeki bir deprem varsayımı ile yapıldı ve yaklaşık 1 saat sürdü. Tatbikata Başkent Mexico City ile birlikte Hidalgo, Guerrero, Morelos, Chiapas, Puebla Oaxaca, Meksika Eyaleti (EdoMex), Michoacn ve Talaxcala eyaletleri de katıldı.

Tatbikat bilgileri günler öncesinden hükümet yetkilileri tarafından kamuoyuna duyurularak, olası bir felakete hazırlıklı olunması adına vatandaşların tüm görevliler ile birlikte tatbikata katılması istendi. Yetkililer, tatbikat sırasında maske ve siperlik kullanımı, el hijyenine dikkat edilmesi ve sosyal mesafenin korunması gibi korona virüs önlemlerine de uyulması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.Tatbikat sırasında, yetkili birimler arasındaki iletişimi sağlamak için SMS ve diğer telefon uygulamaları aracılığıyla haberleşme grupları oluşturuldu.

Tatbikat sabah saat 11: 30'da Sismik Enstrümantasyon ve Kayıt Merkezi tarafından verilen alarmın radyo ve televizyon istasyonlarının yanı sıra tüm eyaletlerde depremin hoparlörlerden duyurulmasıyla resmen başladı. Sadece başkent Mexico City'de 12 binden fazla hoparlör kullanıldı.

Başkentte metro hizmetleri durduruldu

Tatbikatın ilk dakikasında başkentte metro hizmeti durdurulduğu ve bir caddenin trafiğe kapatıldığı duyurularak vatandaşlardan panik yapmaması istendi. Ardından bazı vatandaşlar tarafından deprem uyarı hoparlörlerinin çalışmadığı bilgisi paylaşılması üzerine Vatandaş İletişim Merkezi arzaların ihbar edileceği telefon numaraları ile sosyal medya hesapları bilgilerini paylaştı.

Ulusal Saray, 3 dakika 46 saniyede boşaltıldı

Mexico City'de AVM'lerde bazı vatandaşların restoranlarda yemek yemeye devam ederek, tatbikata karşı duyarsız davrandığı, bazı katılanların ise panikle ne yapacağını şaşırdığı gözlemlendi. Ulusal Saray'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile saraydaki 629 görevli dikkatli bir şekilde binayı 3 dakika 46 saniyede tahliye etti.

Tatbikat sırasında 1 kişi öldü

Başkentin Benito Jurez Mahallesi'nde 34 yaşındaki bir kadın tatbikat sırasında hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre alarm çaldığı sırada ayağı kayarak altıncı kattan düştüğü belirlenen kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Tatbikatın ardından doğal afet ve acil durumlarda bilgi paylaşımı ve planlamayı entegre etmek amacıyla Ulusal Acil Durum Komitesi oluşturuldu. Komitede konuşan Ulusal Savunma ve Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodrguez gerçekleştirilen tatbikat sayesinde doğal afetlere karşı daha fazla hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

Meksika'da ulusal deprem tatbikatı
Meksika'da ulusal deprem tatbikatı
Meksika'da ulusal deprem tatbikatı
Meksika'da ulusal deprem tatbikatı
Meksika'da ulusal deprem tatbikatı
Meksika'da ulusal deprem tatbikatı
Meksika'da ulusal deprem tatbikatı
Meksika'da ulusal deprem tatbikatı

Mexico City, Tatbikat, Deprem, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da ulusal deprem tatbikatı - Son Dakika


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