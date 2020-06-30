Meksika'da üniversite rektörü suikaste kurban gitti - Son Dakika

Meksika'da üniversite rektörü suikaste kurban gitti

Meksika'da Veracruz Valladolid Üniversitesi Rektörü Maria Guadalupe Martinez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Meksika'da Veracruz Valladolid Üniversitesi Rektörü Maria Guadalupe Martinez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Meksika basınındaki haberlere göre, Martinez, Veracruz eyaletine bağlı Xalapa kentindeki evinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı.

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri Martinez'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Eyalet savcılığı olaya ilişkin açıklamasında, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını, sorumluların kısa zamanda ortaya çıkarılacağını belirtti.

Valladolid, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 22:55 Kaynak: AA

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