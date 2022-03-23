Meksika'da uyuşturucu bağımlısı ormanlık alanı ateşe verdi - Son Dakika
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Meksika'da uyuşturucu bağımlısı ormanlık alanı ateşe verdi

23.03.2022 21:14
Meksika'da uyuşturucu bağımlısı ormanlık alanı ateşe verdi

- Meksika'da uyuşturucu bağımlısı ormanlık alanı ateşe verdi Meksika'nın turistik Tepoztlan şehrinde uyuşturucu bağımlısı bir kişi, ormanlık alanı ateşe vermesi sonucu 30 hektarlık alan küle dönerken, yangınla mücadele devam ediyor.

- Meksika'da uyuşturucu bağımlısı ormanlık alanı ateşe verdi

MEXİCO CİTY - Meksika'nın turistik Tepoztlan şehrinde uyuşturucu bağımlısı bir kişi, ormanlık alanı ateşe vermesi sonucu 30 hektarlık alan küle dönerken, yangınla mücadele devam ediyor.

Meksika'nın Morelos eyaletinde yar alan Tepoztlan şehrinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına yapılan ilk müdahale sırasında ormanlık alanda yakalanan bir şüpheli, sorgusunda yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti.

Sivil savunma ekibinin lideri Gabino Rodriguez yaptığı açıklamada, ormanı yakan şahsı yakaladıklarında uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu aktararak, adamın ormanı yakmaktan keyif aldığını belirttiğini açıkladı.

Tepoztlan şehri yetkilileri, yangın söndürme çalışmalarının 102 kişilik bir ekip ve söndürme helikopterlerinin desteğiyle yürütüldüğünü açıkladı. Yangın sebebiyle bölgede 30 hektarlık ormanlık alan küle dönerken, yetkililer yangının şu ana kadar yüzde 20 oranında kontrol altına alındığını bildirdi.

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Uyuşturucu, Yangın, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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