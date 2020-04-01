Meksika'da uyuşturucu bağlantısı şüphesiyle 60 milyon dolarlık banka hesapları donduruldu - Son Dakika

Meksika'da Finansal İstihbarat Birimi, Sinaloa uyuşturucu karteli için para akladığından şüphelenilen 9 şahıs ve 5 şirketin hesaplarını bloke etti.

Bloke edilen hesaplardan birinin, Delaware'deki bir şirket üzerinden para yönlendirilen mücevher firmasına, bir diğerinin de 18 milyon doların üzerinde nakit para aktarıldığı tespit edilen sinema salonu zincirinin temsilcisine ait olduğu bildirildi.

Yaklaşık 60 milyon dolar bulunan hesaplardan 4'ünün kaçak uyuşturucu baronu Rafael Caro Quintero ile bağlantısı bulunduğu iddia ediliyor.

Meksika'da 2013 yılında cezaevinden çıkan Caro Quintero, 1985 yılında ABD'nin uyuşturucuyla mücadele biriminde görevli özel ajan Enrique Camarena'nın kaçırılması ve öldürülmesinin yanı sıra uyuşturucu suçlamalarıyla karşı karşıya.

Meksika'da 80'den fazla alt grup ve çeteyle bağlantılı 9 büyük kartel faaliyet gösteriyor. Ülkedeki bu çeteler, uyuşturucunun yanı sıra akaryakıt, maden, avokado, alkol, narenciye ve insan kaçakçılığı yapıyor.