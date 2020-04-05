Son Dakika › Güncel › Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi öldü - Son Dakika
Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi öldü
6 saat önce
Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletinde rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletinde rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Yetkililer, Madera ilçesinde küçük bir köyde çıkan çatışma sonrasında iki el bombası, çok sayıda silah ve aracın ele geçirildiğini kaydetti.
Çatışmada 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, bir kişinin yaralandığını açıkladı.
Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:08 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'de polis eskortuyla New York'a 300 bin koruyucu maske sevkiyatı yapıldı Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun