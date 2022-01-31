Meksika'da, uyuşturucu çetesi ile çıkan çatışmada 10 asker yaralandı - Son Dakika

MEXICO Meksika'da uyuşturucu çetelerinin faaliyet gösterdiği şehirde devriye gezen askerler saldırıya uğradı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Michoacan eyaletinde bazı köylerde ve Lomas Blanca kasabasında kontrolü sağlamak için devriye gezen askerlerin dört kez saldırıya uğradığı bildirildi.

Çete mensupları, ev yapımı patlayıcılar ve silahlarla saldırarak 10 askeri yaraladı.

Öte yandan, ordu karşıtı gösterilerde, 6 kişi ve çete üyesi olduğundan şüphelenilen 9 kişi gözaltına alındı.

Ordu, yerel halkı Jolisco uyuşturucu çetesine "sosyal taban" sağlamakla suçluyor.

Hükümeti ve orduyu protesto edenler ise Jolisco ve Viagras uyuşturucu çeteleri arasında güç mücadelesine sahne olan bölgede, ordunun taraflı davrandığını ve çetelere karşı aynı ölçüde mücadele vermediğini savunuyor.

Göstericiler tarafından yayımlanan videolarda ise protestoculardan da yaralananların olduğu görüldü.