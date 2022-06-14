Meksika'da uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü - Son Dakika
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Meksika'da uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü

14.06.2022 21:53

- Meksika'da uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü Meksika'da ordunun uyuşturucu karteline düzenlediği operasyonda 10 kartel üyesi etkisiz hale getirilirken, 7 kartel üyesi ise tutuklandı.

- Meksika'da uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'da ordunun uyuşturucu karteline düzenlediği operasyonda 10 kartel üyesi etkisiz hale getirilirken, 7 kartel üyesi ise tutuklandı.

Meksika'nın Texcaltitlan şehrinde ordu tarafından Familia Michoacana adlı uyuşturucu karteline operasyon düzenlendi. Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon sırasında kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktığı aktarılarak, 10 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiği ve 4'ü yaralı olmak üzere 7 kartel üyesinin ise tutuklandığı ifade edildi. Açıklamada, operasyon sırasında güvenlik güçlerinden 3 kişinin de hafif yaralandığı aktarılarak, yaralılardan 2'sinin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, yapılan operasyon sonucunda Familia Michoacan karteline ait 5 araç, 20 adet R-15 tipi uzun namlulu silah, çok sayıda tabanca ve askeri teçhizata el koydu.

Meksika'da uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü
Meksika'da uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü
Meksika'da uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü
Meksika'da uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü - Son Dakika

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