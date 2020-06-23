Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında hesaplaşma: 10 ölü - Son Dakika

Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında hesaplaşma: 10 ölü

Meksika'da iki uyuşturucu kartelinin silahlı çatışması sonrasında Caborca ve Sonoyta kentlerini birbirine bağlayan otoyol üzerinde 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Meksika'da iki uyuşturucu kartelinin silahlı çatışması sonrasında Caborca ve Sonoyta kentlerini birbirine bağlayan otoyol üzerinde 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Meksika'da iki uyuşturucu kartelinin silahlı çatışması üzerine kartel üyeleri sokakları savaş alanına çevirdi. Sonora eyaletindeki Caborca ve Sonoyta kentlerini birbirine bağlayan otoyol üzerinde, Rafael Caro Quintero liderliğindeki uyuşturucu karteli üyeleriyle Los Chapitos çetesi arasında çatışma çıktığı bildirildi. İki grup arasındaki silahlı çatışmanın ardından oto yol kenarında 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

UYUŞTURUCU KARTELLERİ ARASINDA HESAPLAŞMA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki boyunca süren çatışmada birçok araç ve ev ateşe verildi. Federal Polis ve Ulusal Muhafız görevlileri bölgeyi kordon altına aldıktan sonra, Sonora Eyaleti Başsavcısı (FGJE) uzmanları konu ile ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan geçtiğimiz yıl Meksika, uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması üzerine kan gölüne dönmüştü.

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- Kara

TEM Otoyolu, Meksika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında hesaplaşma: 10 ölü - Son Dakika Dünya

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