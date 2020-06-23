Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında hesaplaşma 10 ölü - Son Dakika

Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında hesaplaşma 10 ölü

Meksika'da iki uyuşturucu kartelinin silahlı çatışması sonrasında Caborca ve Sonoyta kentlerini birbirine bağlayan otoyol üzerinde 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında hesaplaşma 10 ölü, System.String[]
Meksika'da iki uyuşturucu kartelinin silahlı çatışması sonrasında Caborca ve Sonoyta kentlerini birbirine bağlayan otoyol üzerinde 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Meksika'da iki uyuşturucu kartelinin silahlı çatışması üzerine kartel üyeleri sokakları savaş alanına çevirdi. Sonora eyaletindeki Caborca ve Sonoyta kentlerini birbirine bağlayan otoyol üzerinde, Rafael Caro Quintero liderliğindeki uyuşturucu karteli üyeleriyle Los Chapitos çetesi arasında çatışma çıktığı bildirildi. İki grup arasındaki silahlı çatışmanın ardından oto yol kenarında 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

UYUŞTURUCU KARTELLERİ ARASINDA HESAPLAŞMA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki boyunca süren çatışmada birçok araç ve ev ateşe verildi. Federal Polis ve Ulusal Muhafız görevlileri bölgeyi kordon altına aldıktan sonra, Sonora Eyaleti Başsavcısı (FGJE) uzmanları konu ile ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan geçtiğimiz yıl Meksika, uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması üzerine kan gölüne dönmüştü.


- Kara
TEM Otoyolu, Meksika, Sonora, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında hesaplaşma 10 ölü - Son Dakika Dünya

Son Dakika

15 yaşında milyoner olmanın keyfine varamadan feci kazada hayatını kaybetti Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Son Dakika: Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Son Dakika: Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek         
13:12
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi         
13:02
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti         
12:43
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı         
12:32
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi         
12:24
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı         
12:18
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı         
12:17
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti         
12:15
Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü         
12:11
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti         
12:03
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi         
11:56
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
11:52
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa         
11:48
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı         
11:48
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok         
11:46
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada         
11:45
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek         
11:15
Dağdaki ABD Başkanı Donald Trump siluetini gören Mersinliler telefona sarılıyor Dağdaki ABD Başkanı Donald Trump siluetini gören Mersinliler telefona sarılıyor         
10:58
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu         
10:55
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor         
10:47
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı         
10:41
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli         
10:33
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor         
10:28
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın         
10:22
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi         
10:18
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım         
10:18
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor         
10:15
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı         
10:12
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı         
10:00
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 13:47:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında hesaplaşma 10 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei