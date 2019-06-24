Son Dakika Haberleri: Meksika'da uyuşturucu kartellerinin kaçış tünelli villaları satılıp parası yoksullara dağıtılacak
BBC
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Meksika'da uyuşturucu kartellerinin kaçış tünelli villaları satılıp parası yoksullara dağıtılacak

4 dakika önce

Meksika'da uyuşturucu kartellerinin liderlerinden ele geçirilen yüzme havuzlu ve 'kaçış tünelli' lüks evler, açık artırmaya çıkarıldı.

Meksika'da uyuşturucu kartellerinin kaçış tünelli villaları satılıp parası yoksullara dağıtılacak, System.String[]

Meksika'da uyuşturucu kartellerinin liderlerinden ele geçirilen yüzme havuzlu ve 'kaçış tünelli' lüks evler, açık artırmaya çıkarıldı.

Geçen Aralık'ta göreve gelen Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador'un seçim vaatleri doğrultusunda satışlardan elde edilen gelir, Guerrero eyaletinde uyuşturucu çetelerinin şiddetinden etkilenen yoksul mahallelere harcanacak.

Mexico City'deki müzayedede toplam 27 mülk satışa çıkarıldı. Bunlar arasında büyük bir çiftlik ve geçen ay bir kartel liderinin öldürüldüğü daire de var.

İlk müzayedede evlerden dokuzu satıldı. Meksika medyasına göre satıştan 56,6 milyon peso (yaklaşık 3 milyon dolar) elde edildi.

'Alıcılar, hayırlı bir iş yapacak'

Geçen ayın sonunda da benzer bir müzayede düzenlemiş ve aralarında bir Lamborghini'nin de olduğu lüks arabalar ve evlerin satışından 1,5 milyon dolar toplandığı açıklanmıştı. Satışa çıkarılan evlerden en az birinin eski bir siyasetçiye ait olduğu belirtiliyor.

Açık artırmalara önümüzdeki aylarda da devam edilecek.

Lopez Obrador, Pazar günkü müzayededen önceki açıklamasında "Alıcılar, aynı zamanda yoksulluk ve dışlanmışlık yüzünden mağdur olan insanlara da yardım etmiş olacak" demişti.

Lopez Obrador'un ilk icraatlarından biri daha önce alınan lüks başkanlık uçağıyla, makam araçlarını satışa çıkarmak ve kendisini korumakla görevli koruma ordusunu lağvetmek olmuştu.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:09 
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