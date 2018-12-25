Son Dakika Haberleri: Meksika'da Vali Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

Meksika'da Vali Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

2 saat önce

- Meksika'da vali helikopter kazasında hayatını kaybettiMEXİCO CİTY - Meksika'nın Puebla eyaleti valisi Martha Erika Alonso ve senatör eşi helikopter kazasında hayatını kaybetti.

- Meksika'da vali helikopter kazasında hayatını kaybetti

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Puebla eyaleti valisi Martha Erika Alonso ve senatör eşi helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Meksika hükümetinden yapılan açıklamada, kısa bir süre önce göreve başlayan Puebla eyaleti valisi Martha Erika Alonso ile senatör eşi Rafael Moreno'nun bindikleri helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü, çiftin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, Mexico City'den kiralanan özel helikopterin, Puebla havaalanı yakınlarındaki Santa Maria Coronango'da bilinmeyen bir nedenle düştüğünü bildirdi. Durazo yaptığı açıklamada, "Helikopterin düşme nedeniyle ilgili henüz bir bilgiye sahip değiliz" dedi. Durazo yetkililerin olay yerinde helikopteri incelediğini, ayrıca helikopterin üreticileriyle de temas halinde olduklarını belirterek, "Olayla ilgili olarak tamamen şeffaflıkla hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümetin kazayı araştıracağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:53 Kaynak: İHA

Puebla, Helikopter, Meksika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var Galatasaraylı Taraftarların Eleştirdiği Eren Derdiyok, 3 Büyüklerin En Golcüsü Oldu

Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 13:10:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da Vali Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]