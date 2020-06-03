Meksika'da yaklaşık 2 bin banka hesabı uyuşturucu karteli bağlantısı nedeniyle donduruldu - Son Dakika

MEXICO Meksika'da bir uyuşturucu karteline ait 1 milyar dolardan fazla paranın hareketleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 1937 kişi ve şirketin banka hesapları donduruldu.

Kara para aklamayı önleme kurumu Meksika Finansal İstihbarat Biriminden yapılan açıklamada, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesiyle iş birliğinde "Mavi Sabır Otu Operasyonu"nun düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, "Yeni Nesil Jalisco Karteli"ne (CJNG) ait yaklaşık 1,1 milyar dolarlık banka hesabının hareketleriyle bağlantısı olduğu düşünülen 1770 kişi ve 167 şirketin belirlendiği kaydedildi.

Kartelin liderleri, maliyecisi, akrabaları, avukatları ve "bu organize suç grubunun yasa dışı faaliyetlerinden çıkar sağlamak için yolsuzluğu kullanan kamu çalışanları"nın soruşturmaya dahil edildiği ifade edilen açıklamada, yurt içinde yapılmış binlerce şüpheli işlemde yaklaşık 666 milyon doların taşındığının saptandığı aktarıldı.

Açıklamada, şüpheli 330 milyon dolarlık uluslararası transfer ve 137 milyon dolarlık nakit işleminin de yapıldığının belirlendiği kaydedildi.

Operasyon, adını kartelin faaliyet gösterdiği Jalisco eyaletinde çokça tüketilen bir içkinin yapımında kullanılan Mavi Sabır Otu bitkisinden aldı.

Ülkenin büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli, Meksika güvenlik güçleri ve kamu görevlilerine yönelik saldırılardan sorumlu tutuluyor.