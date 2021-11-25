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Yasadışı havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Yasadışı havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı

25.11.2021 19:43
Yasadışı havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı

Meksika'nın Tultepec kentinde yasadışı havai fişek atölyesi olarak kullanılan bir evde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksika'nın Tultepec kentinde yasadışı havai fişek atölyesi olarak kullanılan bir evde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlamanın nedeniyle mahalle sakinleri ise evlerini terk etti.

Meksika'nın Meksika eyaletindeki Tultepec kentinde bir mahalle arasında yasadışı havai fişek atölyesi olarak kullanılan evde patlama meydana geldi. Patlama, çevredeki evlerde zarara yol açarken, havai fişek atölyesi olarak ev alevlere teslim oldu. Olay anında yoldan geçen vatandaşlar güvenli bir yer bulmaya çalışarak kaçışırken, çevre evlerde yaşayan mahalle sakinleri kendilerini korumak için evlerini terk etti. Kaçak atölye olarak kullanılan evde dakikalarca devam eden patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralananlar arasında 4 kadın ise, tedavileri için olay yerine gelen acil sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı. Meksika Eyaleti Sivil Savunma ve Kapsamlı Risk Yönetimi Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu çıkan yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Patlamanın ardından bazı vatandaşlar, duruma tepki göstererek tehlikeli maddelerin kaçak üretimi ve depolanmasının önlenmesi için yetkililere çağrıda bulunurken, patlama ve yangın anında çevrede bulunan bazı vatandaşlar ise olayın görüntülerini kaydederek sosyal medyada paylaştı.

(Saim Sevinç/ İHA)

Yasadışı havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Yasadışı havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Yasadışı havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Yasadışı havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Yasadışı havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Yasadışı havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Yasadışı havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Yasadışı havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı

Patlama, Yangın, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasadışı havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasadışı havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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