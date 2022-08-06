Bu nasıl vicdansızlık! Meksika'da yaşlı bir kadın kutuya konup ölüme terk edildi - Son Dakika
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Bu nasıl vicdansızlık! Meksika'da yaşlı bir kadın kutuya konup ölüme terk edildi

06.08.2022 22:47
Bu nasıl vicdansızlık! Meksika'da yaşlı bir kadın kutuya konup ölüme terk edildi

Meksika'nın Puebla şehrinde sokak kenarında karton kutu içerisinde duran kadının, ailesi tarafından ölüme terk edildiğini öğrenildi. Durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

Puebla şehrinde ailesi tarafından karton kutunun içine konularak sokağa terk edilen yaşlı kadın bulundu. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yaşlı kadının, kutunun içinde battaniyeye sarılı bir şekilde bırakıldığı ve yiyecek verilmediği için aç olduğu bildirildi.

SOSYAL HİZMETLERE TESLİM EDİLDİ

Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine yaşlı kadın, sosyal hizmetlere teslime edildi. Yaşlı kadının neden terk edildiği henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vicdanları sızlatan kare! Karton kutusunda ölüme terk edildi
Vicdanları sızlatan kare! Karton kutusunda ölüme terk edildi
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Kaynak: İHA

Puebla, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu nasıl vicdansızlık! Meksika'da yaşlı bir kadın kutuya konup ölüme terk edildi - Son Dakika

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