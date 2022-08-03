Meksika'da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu - Son Dakika
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Meksika'da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu

03.08.2022 23:39
Meksika'da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu

Meksika'da yerel yönetimi protesto eden temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurdu.

Meksika'da yerel yönetimi protesto eden temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurdu.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Juarez'de temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurarak, belediye çevresindeki yolları da çöp kamyonlarıyla trafiğe kapattı. Temizlik işçilerinin bağlı olduğu özel çöp toplama şirketleri yaptıkları ortak açıklamada, yetkililerin topladıkları çöpleri belediye çöplüğüne atmalarını yasaklaması üzerine protesto kararı aldıklarını bildirdi.

"Yer kalmadığı için çöpleri belediye binasına attık"

Temizlik işçileri, topladıkları çöpleri atacak yerleri kalmadığı için belediye binasına attıklarını ifade ederek, sorunla ilgili yetkililerle diyalog kurmayı istediklerini ve yetkililerden cevap gelmedikçe de belediye binasının çevresindeki ablukanın devam edeceğini aktardı.

Oaxaca de Juarez Belediyesi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, yönetimin protesto yapan temizlik işçilerinin taleplerini karşılayacak durumda olmadığını belirterek, yapılan eylemlerin halk sağlığını tehdit etmesi durumunda kanunlar çerçevesinde müdahale edileceğini bildirdi. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu - Son Dakika
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