Meksika'da yılın ilk kasırgası: Agatha - Son Dakika
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Meksika'da yılın ilk kasırgası: Agatha

30.05.2022 17:49

Meksika'ya yaz mevsiminin gelmesiyle, yılın ilk kasırgası Agatha'nın ülkeyi vurması bekleniyor.

Meksika'ya yaz mevsiminin gelmesiyle, yılın ilk kasırgası Agatha'nın ülkeyi vurması bekleniyor. Şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olması beklenen kasırga sebebiyle bazı okullar tatil edilirken, bazı limanlar ulaşıma kapatıldı.

Yılın ilk kasırgası Agatha'nın Meksika'yı vurması bekleniyor. Meksika'nın Büyük Okyanus kıyısında oluşan ve şu anda kategori 2 seviyesine ulaşan Agatha, ülkenin kıyılarına doğru ilerlemeye devam ediyor. Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın daha da güçlenerek günün ilerleyen saatlerinde Oaxaca eyaletinde yer alan Puerto Escondido şehrinde karaya ulaşması bekleniyor.

AGATHA'NIN RÜZGAR HIZI SAATTE 215 KİLOMETRE

Şu anda rüzgar hızı saatte 215 kilometreye ulaşan Agatha'nın, daha da güçlenerek kategori 3 seviyesine çıkabileceği belirtilirken, Oaxaca ve çevresinde şiddetli yağışlara neden olacağı bildirildi.

OAXACA SAHİLLERİNDE 6 İLA 8 METRELİK DALGALAR BEKLENİYOR

Kasırga nedeniyle Oaxaca eyaleti sahillerinde 6 ila 8 metreye kadar ulaşan dalgalar oluşması beklenirken, şiddetli yağışların akarsu seviyelerini artıracağı tahmin ediliyor. Uzmanlar bu nedenle sel ve heyelanların yaşanabileceği konusunda halkı uyardı.

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ, LİMANLAR KAPATILDI

Oaxaca eyaletinde yaklaşan kasırga sebebiyle yüzlerce barınak oluşturulurken, ilk ve orta dereceli okullar ile bazı üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildiği duyuruldu. Yetkililer ayrıca, güvenlik önlemi olarak Oaxaca'da bulunan Salina Cruz, Puerto Angel, Puerto Escondido ve Huatulco limanlarının ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da yılın ilk kasırgası: Agatha
Meksika'da yılın ilk kasırgası: Agatha
Meksika'da yılın ilk kasırgası: Agatha
Meksika'da yılın ilk kasırgası: Agatha
Meksika'da yılın ilk kasırgası: Agatha

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Meksika'da çöp alanında yangın Meksika'da çöp alanında yangın
Kaynak: İHA

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