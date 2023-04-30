Meksika'da yolcuları taşıyan otobüs, şarampole uçtu: 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı - Son Dakika
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Meksika'da yolcuları taşıyan otobüs, şarampole uçtu: 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı

01.05.2023 08:16
Meksika'da yolcuları taşıyan otobüs, şarampole uçtu: 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı

Meksika'nın Nayarit eyaletinde bir yolcu otobüsünün şarampole uçtu. Vahim kazada 18 kişi yaşamını yitirirken, 33 kişi ise yaralandı. Ayrıca, ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda çocuğun olduğu ifade edildi

Meksika'nın Nayarit eyaletinde yer alan Compustela şehrinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Nayarit Eyaleti Vatandaş Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

ÖLENLER ARASINDA ÇOK SAYIDA ÇOCUK VAR

Açıklamada, ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda çocuğun olduğu ifade edildi. Nayarit Valisi Miguel Angel Navarro yaptığı açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktararak, ilk belirlemelere göre kazanın otobüste yaşanan mekanik bir arıza sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Kaynak: İHA
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