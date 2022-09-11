Meksika'da yolcu otobüsüyle petrol tankeri çarpışması sonucu 18 kişi can verdi! Şoför kaçmaya çalışırken yakalandı

Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Victoria ile Monterrey şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü, çift dorseli bir petrol tankeri ile kafa kafaya çarpıştı.

HER İKİ ARAÇ DA ALEV ALEV YANDI

Kaza sebebiyle tankerdeki petrolün alev alması sonucu her iki araç da yanarken, olay yerine çok sayıda ilk yardım ve itfaiye ediplerinin sevk edildi. Yetkililer, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KAÇARKEN POLİSLERE YAKALANDI

Tanker şoförü ise kazanın ardından aracını terk ederek kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.