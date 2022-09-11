Meksika'da yolcu otobüsüyle petrol tankeri çarpışması sonucu 18 kişi can verdi! Şoför kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da yolcu otobüsüyle petrol tankeri çarpışması sonucu 18 kişi can verdi! Şoför kaçmaya çalışırken yakalandı

11.09.2022 11:27

Meksika'da bir yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpışan petrol tankerinin alev aldığı kazada 18 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi. Korkunç kaza sonrası aracını terk ederek kaçmaya çalışan tanker şoförü polisler tarafından yakalandı.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Victoria ile Monterrey şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü, çift dorseli bir petrol tankeri ile kafa kafaya çarpıştı.

HER İKİ ARAÇ DA ALEV ALEV YANDI

Kaza sebebiyle tankerdeki petrolün alev alması sonucu her iki araç da yanarken, olay yerine çok sayıda ilk yardım ve itfaiye ediplerinin sevk edildi. Yetkililer, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KAÇARKEN POLİSLERE YAKALANDI

Tanker şoförü ise kazanın ardından aracını terk ederek kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Meksika'da yolcu otobüsü ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 20 kişi öldü Meksika'da yolcu otobüsü ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 20 kişi öldü Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, New York'ta teslim oldu Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, New York'ta teslim oldu
Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da yolcu otobüsüyle petrol tankeri çarpışması sonucu 18 kişi can verdi! Şoför kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan
10:12 CHP'de çatlak! Abdüllatif Şener, Abdullah Gül'ün muhalefetin adayı olmasını istemiyor
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
09:14 Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu
08:21 Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti!
08:05 "CHP ile ittifak değiliz" diyerek muhalefeti karıştıran İYİ Partili Poyraz: Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize 'işbirliği' denir
08:04 İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den "trafikte yoğunluk oluşturmayın" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 11:33:04. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'da yolcu otobüsüyle petrol tankeri çarpışması sonucu 18 kişi can verdi! Şoför kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement