Meksika'da yüzlerce kişi, kadına karşı şiddet mağdurlarını andı
1 saat önce
Meksika'nın başkenti Mexico City'de yüzlerce kişi, kadına karşı şiddet mağdurlarını anmak için bir araya geldi.
Meksika'nın başkenti Mexico City'de yüzlerce kişi, kadına karşı şiddet mağdurlarını anmak için bir araya geldi. Alameda parkındaki anıtta buluşan kadınlar, erkekler tarafından öldürülen hemcinsleri için çeşitli renklerde kalp örgüler ördü.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:36
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