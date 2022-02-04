Meksika'da zincirleme trafik kazasında tır alev topuna döndü - Son Dakika

Meksika'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme kazaya neden olan tır, alev topuna döndü.

Meksika'nın Tultepec şehrinde aşırı hız yapan un yüklü tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil ve bir kamyonete, ardından da yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada tırın yakıt deposunun alev alması ile patlama meydana gelirken, tır adeta alev topuna döndü. Patlama sesleri ve çıkan yangın paniğe yol açarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, sadece tır şoförünün yaralandığı ve tedavisinin ardından gözaltına alındığı ifade edildi. - MEXİCO CİTY