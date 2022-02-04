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Meksika'da zincirleme trafik kazasında tır alev topuna döndü - Son Dakika

Meksika'da zincirleme trafik kazasında tır alev topuna döndü

04.02.2022 19:59
Meksika'da zincirleme trafik kazasında tır alev topuna döndü

Meksika'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme kazaya neden olan tır, alev topuna döndü.

Meksika'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme kazaya neden olan tır, alev topuna döndü.

Meksika'nın Tultepec şehrinde aşırı hız yapan un yüklü tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil ve bir kamyonete, ardından da yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada tırın yakıt deposunun alev alması ile patlama meydana gelirken, tır adeta alev topuna döndü. Patlama sesleri ve çıkan yangın paniğe yol açarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, sadece tır şoförünün yaralandığı ve tedavisinin ardından gözaltına alındığı ifade edildi. - MEXİCO CİTY

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Patlama, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da zincirleme trafik kazasında tır alev topuna döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da zincirleme trafik kazasında tır alev topuna döndü - Son Dakika
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