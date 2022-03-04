Meksika'daki baskında 3 milyona yakın mermi bulundu - Son Dakika
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Meksika'daki baskında 3 milyona yakın mermi bulundu

04.03.2022 10:44
Meksika'daki baskında 3 milyona yakın mermi bulundu

MEXICO Meksika ordusu, kuzeydeki Sonora eyaletinde yapılan baskınlarda, yaklaşık 3 milyon mermi ve 19 tam otomatik makineli tüfeğin arasında bulunduğu mühimmat ele geçirdi.

MEXICO Meksika ordusu, kuzeydeki Sonora eyaletinde yapılan baskınlarda, yaklaşık 3 milyon mermi ve 19 tam otomatik makineli tüfeğin arasında bulunduğu mühimmat ele geçirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Navojoa kentinde birkaç eve yapılan baskında, 2,83 milyon mermi, 14 bin 722 şarjör ve 128 farklı kalibrede tüfek ile 6 adet 50 kalibre keskin nişancı tüfeği ve 19 makineli tüfek bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun, Meksika'da yakın geçmişte ele geçirilen en büyük miktarda mühimmat olduğu ve bir tabur kuvvetten fazlasına yetebileceği aktarıldı.

ABD sınırının birkaç yüz metre güneyindeki Sonora eyaleti, uyuşturucu çetelerinin hakimiyet çatışmalarına sahne oluyor.

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Mühimmat, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'daki baskında 3 milyona yakın mermi bulundu - Son Dakika


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