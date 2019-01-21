Meksika'daki boru hattı patlamasında bilanço ağırlaşıyor
1 saat önce
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde hafta sonu boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi.
Meksika
'nın Hidalgo eyaletinde hafta sonu boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:45
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