Son Dakika Haberleri: Meksika'daki boru hattı patlamasında bilanço ağırlaşıyor

Meksika'daki boru hattı patlamasında bilanço ağırlaşıyor

1 saat önce

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde hafta sonu boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi.

Meksika'daki boru hattı patlamasında bilanço ağırlaşıyor, System.String[]
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde hafta sonu boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:45 

Meksika, Ekonomi
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