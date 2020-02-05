Meksika'daki fuarda halk dansı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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Meksika'daki fuarda halk dansı renkli görüntülere sahne oldu
6 saat önce
Meksika'da her yıl gerçekleştirilen el sanatları fuarında düzenlenen gösterilerde halk dansı renkli görüntülere sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
Meksika'da her yıl gerçekleştirilen el sanatları fuarında düzenlenen gösterilerde halk dansı renkli görüntülere sahne oldu.
Meksika'da her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen el sanatlarının sergilendiği Oaxaca Artesanal Femart Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Meksika'nın tüm kentlerinde düzenlenen ve Türk firmalarının da stant açtığı fuarda, dans grupları da sahne aldı. Gösterilerde Meksika'ya ait halk dansı, renkli görüntülere sahne oldu. - MEXİCO CİTY
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