Meksika'daki fuarda halk dansı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'daki fuarda halk dansı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Meksika'daki fuarda halk dansı renkli görüntülere sahne oldu

6 saat önce

Meksika'da her yıl gerçekleştirilen el sanatları fuarında düzenlenen gösterilerde halk dansı renkli görüntülere sahne oldu.

Meksika'daki fuarda halk dansı renkli görüntülere sahne oldu, System.String[]

Meksika'da her yıl gerçekleştirilen el sanatları fuarında düzenlenen gösterilerde halk dansı renkli görüntülere sahne oldu.


Meksika'da her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen el sanatlarının sergilendiği Oaxaca Artesanal Femart Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Meksika'nın tüm kentlerinde düzenlenen ve Türk firmalarının da stant açtığı fuarda, dans grupları da sahne aldı. Gösterilerde Meksika'ya ait halk dansı, renkli görüntülere sahne oldu. - MEXİCO CİTY

Meksika, Oaxaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan Manisa depremi tahmini: 7 şiddetinde deprem olabilir Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 06:43:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'daki fuarda halk dansı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]