Meksika'daki göçmenler ABD sınırına yürüyor

Meksika'daki on binlerce göçmen, bu hafta ABD'de düzenlenen Amerika Zirvesi'nde göçmenlerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla ABD'nin Los Angeles şehrine varmak için dün yürüyüş başlattı.

Meksika'daki göçmenler, ABD'nin Los Angeles şehrinde 6-10 Haziran tarihlerinde düzenlenen Amerika Zirvesi'nde göçmenlerin sorunlarına dikkat çekmek için sınıra yürüyor. Meksika'nın Tapachula kentinden ayrılan göçmenlerin net sayısı henüz açıklanmazken, görgü tanıkları en az 6 bin kişinin dün şehirden ayrıldığını belirtti.

Yürüyüşün organizatörlerinden Luis Garcia Villagran yaptığı açıklamada, grubun kendi ülkelerindeki zorluklardan kaçan ve aralarında Venezuela'dan gelenlerin de bulunduğu çeşitli milletlerden insanları temsil ettiğini söyledi. Villagran açıklamasında, "Zirveye katılanları, neler olduğuna ve yakında bir şeyler yapılmazsa ilerde Meksika'da neler yaşanabileceği konusuna dikkat etmelerini çağırıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta içinde göçle ilgili bölgesel bir anlaşmayı açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador geçtiğimiz pazartesi ABD'nin tüm Amerika kıtası ülkelerini davet etmemesi nedeniyle Amerika Zirvesi'ne katılmayacağını açıklamıştı. - MEXİCO CİTY