Meksika'daki hastanede oksijen tüplerindeki arıza nedeniyle 3 günde 36 kişi öldü - Son Dakika

Ülkede 1 milyon 479 bin 835 kişi Kovid-19'a yakalandı, 129 bin 987 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede teknik arıza nedeniyle 3 günde 36 hasta hayatını kaybetti.

Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak

Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil