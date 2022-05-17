Meksika'daki havai fişek gösterisinde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'daki havai fişek gösterisinde 5 kişi yaralandı

17.05.2022 22:02

Meksika'da düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında kule şeklindeki platformdan bir parçanın kopması sonucu 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Meksika'da düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında kule şeklindeki platformdan bir parçanın kopması sonucu 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Meksika'nın Zinacantepec şehrindeki bir lunaparkta kule şeklindeki döner platformda yapılan hava fişek gösterisi sırasında platformun parçalarından birinin kopması sonucu 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Lunaparka çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, kaza sonucu vücutlarında yanıklar oluşan 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuk ve 1 yetişkinin tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edildiği bildirildi.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'daki havai fişek gösterisinde 5 kişi yaralandı
Meksika'daki havai fişek gösterisinde 5 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'daki havai fişek gösterisinde 5 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:08 Sedat Peker'in "El Nusra" iddiasına, SADAT Başkanı Tanrıverdi'den cevap geldi: Silah gönderildi diyorsa bu onun problemi
23:57 Düğün hazırlığı yapan genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar!
23:40 Emekli polis, sokak ortasında dehşeti yaşattı! Önce tartıştığını kadını vurdu, sonra aynı silahla canına kıydı
23:37 SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler
22:58 İBB'de Murat Ongun'un başkanlık yaptığı "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddia edildi! Belediyeden jet hızında cevap geldi
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 00:49:46. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'daki havai fişek gösterisinde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement