Son Dakika Haberleri: Meksika'daki Kayıp Öğrencilere Ait Olduğu Düşünülen Cesetler Bulundu

Meksika'daki Kayıp Öğrencilere Ait Olduğu Düşünülen Cesetler Bulundu

55 dakika önce

Meksika'nın Sonora eyaletinde, iki haftadır kayıp 3 öğrenciye ait olduğu düşünülen cesetler bulundu.

Meksika'daki Kayıp Öğrencilere Ait Olduğu Düşünülen Cesetler Bulundu, System.String[]
Meksika'nın Sonora eyaletinde, iki haftadır kayıp 3 öğrenciye ait olduğu düşünülen cesetler bulundu.

Sonora Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Huatabampo kenti yakınında, 30 Aralık 2018'den bu yana kayıp öğrencilere ait olduğu değerlendirilen 3 cansız bedenin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, cesetlerin öğrencilere ait olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılacağı kaydedildi.

Aileleri, arkadaşları ve güvenlik güçleri, iki haftadır kayıp öğrencileri arıyordu.

Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyor

Meksika İçişleri Bakanlığından, geçen yıl temmuz ayında yapılan açıklamada, 2018'in ilk 6 ayında ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği, bu sayının bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 arttığı ifade edilmişti.

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumunun 2017 raporuna göre, dünyanın en tehlikeli 10 kentinden 5'i Meksika'da bulunuyor.

Suçla mücadelede ordu vurgusu

Meksika'da 1 Aralık 2018'de yemin ederek göreve başlayan Manuel Lopez Obrador, Meksika silahlı kuvvetlerinin asayişe destek sağlamasının, ülkeyi daha güvenli hale getirmek için "kaçınılmaz" olduğunu belirtmişti.

Obrador, kamu güvenliğinin sağlanmasında ordunun görevlendirilmesine değinmiş, ordunun ülkenin büyük çoğunluğunda güvenliği sağlaması için Ulusal Muhafızların görevlendirilmesine ilişkin reformları, referanduma götürme sözü vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:22 Kaynak: AA

Aralık, Sonora, Meksika, Güncel
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