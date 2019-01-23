Meksika'daki Patlamada Ölü Sayısı 96'ya Yükseldi
58 dakika önce
Meksika'da petrol boru hattı sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısı 96'ya yükseldi.
Meksika
'da petrol boru hattı sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısı 96'ya yükseldi.
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan bir petrol boru hattında yaşanan sızıntı sonucu geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlamada ölü sayısı 96'ya yükseldi.
Patlama çok sayıda insan sızıntı yapan petrol boru hattından kaçak yakıt almaya çalışırken meydana gelmişti. Yetkililer patlama anında bölgede çok fazla kişinin olmasından dolayı ölü sayısının artacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. - MEXİCO CİTY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:19 Kaynak: İHA
Nöbet Tutan Askeri Kafasına Miğferle Vurarak Öldüren Astsubayın, Terör Bağlantısı Ortaya Çıktı
Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı
3 Aylık Bebeğin Ölümüne Yol Açan Ünlü Şarkıcı İçin 15 Yıl Hapis Cezası İstendi
Kadın Dizisinde Yeliz'in Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu