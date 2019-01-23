Son Dakika Haberleri: Meksika'daki Patlamada Ölü Sayısı 96'ya Yükseldi

Meksika'daki Patlamada Ölü Sayısı 96'ya Yükseldi

58 dakika önce

Meksika'da petrol boru hattı sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısı 96'ya yükseldi.

Meksika'daki Patlamada Ölü Sayısı 96'ya Yükseldi, System.String[]
Meksika'da petrol boru hattı sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısı 96'ya yükseldi.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan bir petrol boru hattında yaşanan sızıntı sonucu geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlamada ölü sayısı 96'ya yükseldi.

Patlama çok sayıda insan sızıntı yapan petrol boru hattından kaçak yakıt almaya çalışırken meydana gelmişti. Yetkililer patlama anında bölgede çok fazla kişinin olmasından dolayı ölü sayısının artacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. - MEXİCO CİTY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:19 Kaynak: İHA

Meksika, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nöbet Tutan Askeri Kafasına Miğferle Vurarak Öldüren Astsubayın, Terör Bağlantısı Ortaya Çıktı Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı

3 Aylık Bebeğin Ölümüne Yol Açan Ünlü Şarkıcı İçin 15 Yıl Hapis Cezası İstendi Kadın Dizisinde Yeliz'in Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:17:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'daki Patlamada Ölü Sayısı 96'ya Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]