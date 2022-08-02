Meksika'da petrol ürünleri deposunda yangın: 1 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da petrol ürünleri deposunda yangın: 1 yaralı

02.08.2022 17:38
Meksika'da petrol ürünleri deposunda yangın: 1 yaralı

Meksika'daki petrol ürünleri deposunda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 280 kişi tahliye edildi.

Meksika'daki petrol ürünleri deposunda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 280 kişi tahliye edildi.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin Garcia şehrindeki Mitras sanayi bölgesinde yer alan ve petrol ürünlerinin depolandığı bir tesiste yangın çıktı. Yangına Garcia şehri itfaiyesinin yanı sıra eyalet itfaiyesi ve çevre şehirlerden gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken tesiste ve yakınlarda bulunan 280 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Yangına müdahale için köpük kullanıldı

İtfaiye yetkilileri, tesiste depolanan maddenin çoğunlukla benzin, dizel ve madeni yağdan oluştuğu için yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını dile getirirken, alevlere su yerine petrol ürünlerine karşı etkili olan köpükle müdahale edildiğini belirtti.

Alevlerle mücadele sırasında bir itfaiyeci ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyecinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin 6 saatten fazla süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın tesisin yüzde 90'ını küle çevirirken, yangının çıkış nedeninin insan hatası olduğu düşünülüyor. - MEXİCO CİTY

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Beyoğlu'nda 4 katlı bir hotelin odasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Beyoğlu'nda 4 katlı bir hotelin odasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Meksika'da lüks oteldeki yangın paniğe yol açtı Meksika'da lüks oteldeki yangın paniğe yol açtı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da petrol ürünleri deposunda yangın: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da petrol ürünleri deposunda yangın: 1 yaralı - Son Dakika
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