Meksika'daki piskoposlardan çocuk cinsel istismarında zaman aşımı kaldırılsın çağrısı - Son Dakika

Meksika'da Katolik Kilisesi, hükümetten çocukların cinsel istismarıyla ilgili davalarda zaman aşımının uygulanmaması ve yasal değişikler yapmasını istedi.

Meksikalı Piskoposlar Konferansının Başkanı Başpiskopos Rogelio Cabrera, hükümetten çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını ve bu suçlarla ilgili yasal değişikliğe gidilmesini talep ettiklerini belirtti.

İstismar olaylarında, suçun işlendiği tarihten 10 yıl sonra hiçbir şey yapılamamasının "adaletsizlik" olduğunu dile getiren Cabrera, yapılan yanlışın mağdur olan kişinin hayatı boyunca sürdüğünü vurguladı.

Cabrera, kilisenin cinsel istismarla ilgili şikayetleri, mağdurun erişkinlik döneminden itibaren 20 yıla kadar kabul ettiğini söyledi.

Piskoposlar Konferansının Sekreteri Alfonso Miranda, son 10 yılda 271'i cinsel istismar, 426 rahip hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Miranda, 271 rahibin meslekten men edildiği bilgisini paylaştı.

Suçlular için yasal ve dini cezaların yeterli olmadığına dikkati çeken Miranda, mağdurların davalarının "açık ve hızlandırılmış" ilgi ile tazminatı hak ettiğinin altını çizdi.