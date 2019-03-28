Son Dakika Haberleri: Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı İçin Alarm Seviyesi Yükseltildi

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı İçin Alarm Seviyesi Yükseltildi

46 dakika önce

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesi yükseltildi.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı İçin Alarm Seviyesi Yükseltildi, System.String[]
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesi yükseltildi.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı'nın son 24 saatte en az 200 kez gaz ve kül püskürtmesi üzerine alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi.

Ülkenin Afet Önleme Merkezinin en yüksek 7'ye kadar olan alarm seviyesinde Popocatepetl için 3. seviye alarm verildiği belirtildi.

Vatandaşlar yanardağa yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

Yanardağın son birkaç gündür 2 kilometre yükseğe gaz ve kül püskürttüğünün tespit edildiği belirtildi.

Yer bilimciler, başkent Meksiko'da Eylül 2017'de gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığını ifade ediyor.

Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:00 Kaynak: AA

Meksika, Güncel
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