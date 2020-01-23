Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda hareketlilik - Son Dakika
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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda hareketlilik

6 saat önce

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın son 24 saatte faaliyetinde artış gözlemlendi.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda hareketlilik, System.String[]

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın son 24 saatte faaliyetinde artış gözlemlendi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED), başkent Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Popocatepetl Yanardağı'nda son bir gün içinde çeşitli büyüklüklerde volkanik depremlerin yaşandığını, yanardağdan püsküren küllerin 200 metre yüksekliğe çıktığını belirtildi.

CENAPRED, halka yanardağa, özellikle volkanın ağzına yaklaşmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yer bilimciler, başkent Meksiko'da eylül 2017'de gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığını ifade etti.

Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif bulunuyor.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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