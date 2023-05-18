Meksika'daki yanardağ patlamaları sebebiyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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Meksika'daki yanardağ patlamaları sebebiyle okullar tatil edildi

18.05.2023 23:21

Meksika'da Puebla eyaletinde bulunan Popocatepetl Yanardağı'nda gerçekleşen patlamalar, bazı kentlerde okulların tatil edilmesine neden oldu.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'ndaki patlamalar 6. gününde de devam ediyor. Yanardağda meydana gelen patlamalar nedeniyle çevre kentlerde kül yağışı sürerken, Puebla eyaletinde bulunan 22 kentteki okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

EĞİTİME SANAL ORTAMDA DEVAM EDİLECEK

Puebla Eyalet Valisi Salomon Cespedes yaptığı açıklamada, Popocatepetl Yanardağı'nın yakınında bulunan kentlerde sürekli yaşanan kül yağışı nedeniyle, bu şehirlerin belediye başkanları ile görüşülerek, ikinci bir duyuru yapılana kadar bölgede eğitime sanal ortamda devam edilmesi kararı alındığı bildirildi. Yanardağın sivil koruma yetkilileri tarafından izlendiğini belirten Vali Cespedes, paniğe neden olacak bir durumun oluşmadığını ifade ederek halka sakin kalma çağrısı yaptı.

KÜL YAĞIŞI NEDENİYLE UÇUŞLAR ASKIYA ALINMIŞTI

Popocatepetl Yanardağı'nda son günlerde yaşanan patlama faaliyetleri ve buna bağlı olarak çevrede görülen kül yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Geçen nisan ayında Puebla Uluslararası Havaalanı pistlerinde kül yağışı nedeniyle biriken küllerin temizlenmesi için uçuşlar 1 gün süreyle askıya alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde de yanardağa yakın bölgelerde, patlamaların şiddetiyle bazı evlerin camlarının kırıldığı bildirilmişti. Bir yıldan fazla süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı'nda geçtiğimiz yıl toplam 113 patlama meydana gelmiş, 2023 yılının başından bugüne kadar kaydedilen patlama sayısı ise 503'e ulaştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Meksika'daki yanardağ patlamaları sebebiyle okullar tatil edildi - Son Dakika


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