Meksika'daki Popocatepetl yanardağı yakınlarında göktaşı görüldü - Son Dakika
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Meksika'daki Popocatepetl yanardağı yakınlarında göktaşı görüldü

02.04.2022 20:47
Meksika'daki Popocatepetl yanardağı yakınlarında göktaşı görüldü

Meksika'daki Popocatepetl yanardağının yakınlarında bir göktaşının görüldüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Meksika'daki Popocatepetl yanardağının yakınlarında bir göktaşının görüldüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Meksika'da alevler içinde bir göktaşı Popocatepetl yanardağının kontrol kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde göktaşının atmosfere girdikten sonra alev aldığı, yeryüzüne doğru yaklaştığı ve ardından Popocatepetl yanardağının yakınlarında patladığı görülüyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın gökyüzünde yanardağdan yüzlerce kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. Yetkililer ayrıca göktaşı patlamasının ardından Popocatépetl yanardağının yüzeyinin incelendiğini ancak herhangi bir ize rastlanılmadığını açıkladı. - MEXİCO CİTY

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'daki Popocatepetl yanardağı yakınlarında göktaşı görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'daki Popocatepetl yanardağı yakınlarında göktaşı görüldü - Son Dakika
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