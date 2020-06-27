Meksika'daki silahlı saldırıda yaralanan bakanlık sekreteri kurtuldu

Meksika'da Kamu Güvenliği Bakanlık Sekreteri Omar Garcia Harfuch'a silahlı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, aralarında polislerin ve Omar Garcia Harfuch'un da bulunduğu 7 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Meksika City kentinin Lomas de Chapultepec bölgesinde yerel saatle dün 06.38 sıralarında Kamu Güvenliği Bakanlık Sekreteri Omar Garcia Harfuch yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Meksika City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo, Kamu Güvenliği Bakanlık Sekreteri Omar Garcia Harfuch'un da silahlı saldırıda yaralandığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

HARFUCH AMELİYATTAN ÇIKTIM, İYİYİM

Bakanlık Sekreteri Omar Garcia Harfuch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Ameliyattan çıktım. İyiyim. Gösterilen hassasiyet ve beraberlik mesajları için mutluyum. Güvenlik için ve Meksika City'de huzuru sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey için çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.